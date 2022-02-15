Северский зоопарк объявил конкурс дизайна талисмана к своему юбилею

Северский зоопарк в честь 55-го юбилея объявил творческий конкурс на создание дизайна своего талисмана. В конкурсе могут принять участие иллюстраторы со всей России, работа победителя станет основой для дизайна ростовой куклы и появится на сувенирной продукции зоопарка.

На конкурс принимаются рисунки как настоящих зверей и птиц, населяющих Сибирь, так и вымышленных существ. Как указано в положении о конкурсе, талисман должен быть интересным и оригинальным, вызывать положительные эмоции.

Участники конкурса, проживающие в Северске, смогут представить свои работы лично, а для томских иллюстраторов и участников из других городов страны предусмотрена гугл-форма, через которую можно прислать свой рисунок, при этом авторы работ должны быть старше 14 лет.

Награждать победителя и финалистов конкурса будут во время семейного карнавала «ZOO-party», который пройдет в Северском зоопарке 15 мая. На нем также представят ростовую куклу в виде нового талисмана.