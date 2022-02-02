Северский суд обязал администрацию выплатить компенсацию за упавший на автомобиль пластик

Северский городской суд обязал администрацию города выплатить компенсацию автомобилисту, на чей автомобиль упал оплавившийся пластик с фонарного столба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Так, в мае 2020 года на перекрестке напротив торгового центра по проспекту Коммунистическому в Северске произошло короткое замыкание электросветильника на столбе уличного освещения, вследствие чего на автомобиль упал оплавившийся пластик с фонарного столба, и было повреждено лако-красочное покрытие автомобиля. Причиненный материальный ущерб составил 82776,50 рублей», — говорится в сообщении.

Ответчик в суде не согласился с иском, но суд принял сторону истца и указал, что материальный ущерб должен быть возмещен администрацией Северска, так как именно на ней лежит обязанность по содержанию и текущему ремонту фонарных столбов. В итоге суд взыскал в пользу истца стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 82776,50 рублей и оплату экспертизы и госпошлины.

Решение в законную силу не вступило.