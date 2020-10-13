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13 октября,
2020
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Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Мастер спорта России Валерия Сороколетова из Северска трижды заняла первое место — на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров на всероссийских соревнованиях на призы федерации конькобежного спорта Челябинской области. 

Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях
Фото: depms.ru

Также Валерия стала второй на дистанции 500 метров. Кандидат в мастера спорта Ангелина Полушкина стала обладательницей двух серебряных медалей на дистанциях 1500 и 3000 метров. Студент первого курса ТГУ, спортсмен-инструктор ДЮСШ «Янтарь» Михаил Субботин завоевал на турнире две «бронзы» — на дистанциях 1500 и 3000 метров. Тренируются все спортсмены под руководством Юлии Субботиной.

Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях
Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях
Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях
Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях

Всего Томскую область на соревнованиях представляли 14 спортсменов. Все они воспитанники Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и северской ДЮСШ «Янтарь».

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