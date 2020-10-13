Северская конькобежка Валерия Сороколетова завоевала три золотых медали на всероссийских соревнованиях

Мастер спорта России Валерия Сороколетова из Северска трижды заняла первое место — на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров на всероссийских соревнованиях на призы федерации конькобежного спорта Челябинской области.

Также Валерия стала второй на дистанции 500 метров. Кандидат в мастера спорта Ангелина Полушкина стала обладательницей двух серебряных медалей на дистанциях 1500 и 3000 метров. Студент первого курса ТГУ, спортсмен-инструктор ДЮСШ «Янтарь» Михаил Субботин завоевал на турнире две «бронзы» — на дистанциях 1500 и 3000 метров. Тренируются все спортсмены под руководством Юлии Субботиной.