Северск останется без горячей воды на четыре дня

Жители ЗАТО Северск останутся без горячей воды на четыре дня из-за опрессовки тепловых сетей, сообщает пресс-служба «Русатома» в Северске.

18 мая в Северске будут проходить гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей: вода будет подаваться под давлением в 1,25 раза выше рабочего.





«Специалисты ОАО «Тепловые сети» дважды в год проводят такие испытания, чтобы выявить потенциально слабые места в своих коммуникациях и устранить выявленные дефекты»‚ — пояснили в пресс-службе компании.