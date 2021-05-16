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16 мая,
2021
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Северск останется без горячей воды на четыре дня

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители ЗАТО Северск останутся без горячей воды на четыре дня из-за опрессовки тепловых сетей, сообщает пресс-служба «Русатома» в Северске. 

Северск останется без горячей воды на четыре дня

18 мая в Северске будут проходить гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей: вода будет подаваться под давлением в 1,25 раза выше рабочего.


«Специалисты ОАО «Тепловые сети» дважды в год проводят такие испытания, чтобы выявить потенциально слабые места в своих коммуникациях и устранить выявленные дефекты»‚ — пояснили в пресс-службе компании.

Поэтому с 17 по 20 мая в Северске будет временно прекращена подача горячей воды. Следующее отключение горячей воды в Северске состоится с 5 по 14 июля.

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