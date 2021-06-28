Северск останется без горячей воды на 10 дней

Жители ЗАТО Северск останутся без горячей воды на десять дней из-за ремонта на сетях, сообщает пресс-служба «Русатома» в Северске.

Из-за проведения ремонтных работ на ТЭЦ и магистральных тепловых сетях ОАО «Тепловые сети» с 5 июля по 14 июля в Северске будет отсутствовать горячее водоснабжение.

«Отключение проводится в соответствии со «Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск», утвержденных мэром города Николаем Диденко»,— отмечает пресс-служба.



Ежегодные гидравлические испытания магистральных тепловых сетей в Северске запланированы на 6 июля.



