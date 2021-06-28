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Главная Новости Северск останется без горячей воды на 10 дней
Новости

Северск останется без горячей воды на 10 дней

ТВ2
ТВ2 ТВ2
22 часа назад

Жители ЗАТО Северск останутся без горячей воды на десять дней из-за ремонта на сетях, сообщает пресс-служба «Русатома» в Северске. 

Из-за проведения ремонтных работ на ТЭЦ и магистральных тепловых сетях ОАО «Тепловые сети» с  5 июля по 14 июля в Северске будет отсутствовать горячее водоснабжение.
 
«Отключение проводится в соответствии со «Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск», утвержденных мэром города Николаем Диденко»,— отмечает пресс-служба.

 Ежегодные гидравлические испытания магистральных тепловых сетей в Северске запланированы на 6 июля.

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