Северный Парк, Южные Ворота, а также часть Томска останутся без холодной воды на три дня

С 23 по 25 апреля «Томскводоканал» отключает магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения пр. Ленина и пл. Ленина до пересечения пр. Ленина и ул. 5-й Армии).

Специалисты предприятия заменят участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр – 1020 мм, длина – 48 метров) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий.





Таким образом, водоснабжение ограничат с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля по следующим адресам в областном центре:





Кировский район: за исключением присоединенных территорий — мкр. Лоскутово, пос. Апрель, пос. Просторный, пос. Геологов, пос. Аникино, пос. Предтеченск, ул. Радиоцентр, с. Дзержинское, с. Тимирязевское, пос. Нижний склад, дер. Эушта;





Советский район: за исключением мкр. Академгородок, ул. 1-й Заречной, 51, 53, 55, ул. 4-й Заречной, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, ул. 5-й Заречной, 23, 25, мкр. Наука, ул. Осетровой, ул. Плавниковой, ул. Рельефной, ул. Ясной, ул. Приточной, ул. Тальниковой, ул. Прибрежной, ул. Рыбацкой, ул. Ручейной, ул. Грунтовой;





Ленинский район: за исключением мкр. 1, 2, 3, 4-е Каштаки, мкр. АРЗ, пос. Сосновый бор, мкр. Радужный, ул. 1, 2, 3, 4, 5, 6-е Усть-Киргизки, ул. Мостовой, ул. Амурской, пер. Островского, 8, пос. 2-й ЛПК, пос. Каштак, пер. Заозерный, 15, пр. Ленина, 185/2, ул. Розы Люксембург.





Также водоснабжение будет отсутствовать по адресам:





Пер. Островского (кроме № 29, 29б);

Пер. Урожайный, 15, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26а, 27, 271, 27б, 28, 28а, 28в, 28г, 29/1;

Ул. Кузнечный взвоз, 1, 3, 3/1, 5;

Пр. Комсомольский, 4, 6а, 11, 13б;

Пер. Мариинский, 4, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 24б, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 40а, 41, 44;

Пр. Проектируемый, 7, 7/2;

Ул. Ачинская, 17, 18, 20, 22, 22т;

Ул. Яковлева, 35, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 97, 97/1, 101, 103, 105, 107, 107а, 109;

Ул. Ново-Киевская;

Пр. Кабельный;

Пер. Больничный;

Ул. Больничная, 10, 10а, 11, 11г, 13, 13а, 15, 17, 17 стр. 1, 19, 21, 23, 23 стр. 4, 23/1;

Ул. Белозерская, 8а, 8б, 12/1, 15, 15а, 15/1, 15/2;

Ул. Пушкина, 17а, 34/1;

Ул. Малая Подгорная;

Пер. Военный;

Пр. Сосновый;

Пер. Сосновый;

Ул. Ново-Ачинская, 7б-43, 8-44;

Пр. Ключевской, 9а-41, 10-46;

Ул. Войлочная, 8, 8 стр. 1, 10;

Ул. Войлочная Заимка, 26;

Пер. Асфальтовый;

Ул. 1-я Ново-Киевская;

Ул. 2-я Ново-Киевская;

Ул. 3-я Ново-Киевская;

Пер. Песочный, 47, 49, 51, 62, 62 стр. 1, 64а;

Пер. Красного Пожарника, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 22а;

Ул. Дальне-Ключевская, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 16а, 16б, 18, 181, 18а стр. 1, 18б, 19;

Ул. Октябрьский взвоз, 1, 4;

Мкр. Южные ворота;

Ул. Лазурная;

Ул. Озерная;

Ул. Майская;

Мкр. Северный парк;

Мкр. Серебряный бор;

Мкр. Юбилейный;

Шегарский тракт, 1, 5;

Ул. Сенная Курья, 1а, 2.





Ознакомиться с полным списком улиц, попадающих под отключение, можно здесь.





В некоторых домах горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется по закрытой схеме. Тем самым во время отключения холодной воды также может отсутствовать и горячая. Уточнить, какая именно схема ГВС в конкретном доме, можно в организации, занимающейся обслуживанием жилого строения (УК, ТСЖ и пр.).





«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что в случае массового разбора воды давление в системе может быть нестабильным, поэтому рекомендуем произвести необходимые запасы воды заблаговременно.