Северчанка стала третьей на первенстве России по конькобежному спорту

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Северчанка привезла «бронзу» с первенства России по конькобежному спорту, передает областной департамент культуры и спорта. За награды турнира боролись 140 спортсменов до 19 лет из 27 регионов России.



Фото: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Томскую область на соревнованиях представляли шесть атлетов. Воспитанница областной школы олимпийского резерва и ДЮСШ «Янтарь» Виолетта Сороколетова стала третьей на дистанции в 1500 метров.



«Хорошего результата наши спортсменки достигли также в командном спринте. Ангелина Полушкина, Валерия Сороколетова и Екатерина Злобина заняли четвертое место», – рассказала тренер команды Юлия Субботина.