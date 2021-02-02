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02 февраля,
2021
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Северчанка стала третьей на первенстве России по конькобежному спорту

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Северчанка привезла «бронзу» с первенства России по конькобежному спорту, передает областной департамент культуры и спорта. За награды турнира боролись 140 спортсменов до 19 лет из 27 регионов России.


Северчанка стала третьей на первенстве России по конькобежному спорту
Фото: Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

Томскую область на соревнованиях представляли шесть атлетов. Воспитанница областной школы олимпийского резерва и ДЮСШ «Янтарь» Виолетта Сороколетова стала третьей на дистанции в 1500 метров. 


«Хорошего результата наши спортсменки достигли также в командном спринте. Ангелина Полушкина, Валерия Сороколетова и Екатерина Злобина заняли четвертое место», – рассказала тренер команды Юлия Субботина.

Сейчас конькобежцы Томской области готовятся к первенству России среди девушек и юношей 15-17 лет, которое пройдет 18-21 февраля в подмосковной Коломне.

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