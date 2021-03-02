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02 марта,
2021
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Северчанка привезла четыре медали с первенства России по конькобежному спорту

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Трое спортсменов из Томской области приняли участие в первенстве России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13-17 лет. Северчанка Валерия Сороколетова завоевала на соревнованиях четыре медали, сообщает областной департамент культуры и спорта.

Северчанка привезла четыре медали с первенства России по конькобежному спорту

На дистанциях в 1500 и 3000 метров Валерия Сороколетова стала первой, а в забеге на тысячу метров и по сумме многоборья заняла второе место. Девушка тренируется в северской спортшколе «Янтарь» под руководством Юлии Субботиной.

Северчанка привезла четыре медали с первенства России по конькобежному спорту
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Первенство России по конькобежному спорту проходило в подмосковной Коломне. В стартах приняли участие 150 спортсменов из 33 разных регионов страны.

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