Северчанка привезла четыре медали с первенства России по конькобежному спорту

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Трое спортсменов из Томской области приняли участие в первенстве России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 13-17 лет. Северчанка Валерия Сороколетова завоевала на соревнованиях четыре медали, сообщает областной департамент культуры и спорта.

На дистанциях в 1500 и 3000 метров Валерия Сороколетова стала первой, а в забеге на тысячу метров и по сумме многоборья заняла второе место. Девушка тренируется в северской спортшколе «Янтарь» под руководством Юлии Субботиной.

Фото: пресс-служба администрации Томской области