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27 февраля,
2020
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Северчанина осудили за сломанное ребро соседа по коммуналке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мировой суд Северска осудил 29-летнего местного жителя за то, что он сломал ребро своему соседу по коммуналке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Северчанина осудили за сломанное ребро соседа по коммуналке

В ходе суда выяснилось, что в ноябре 2019 года подсудимый поссорился со своим соседом по подселению из-за нежелания последнего участвовать в ремонте квартиры. В ходе конфликта мужчина сначала ударил соседа ладонью по голове, а затем рукой по телу и сломал ему ребро.


В суде подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. С учетом наличия у подсудимого судимости за другое преступление, обвинение сочло невозможным его исправление без лишения свободы.


В итоге суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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