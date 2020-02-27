Северчанина осудили за сломанное ребро соседа по коммуналке

Мировой суд Северска осудил 29-летнего местного жителя за то, что он сломал ребро своему соседу по коммуналке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе суда выяснилось, что в ноябре 2019 года подсудимый поссорился со своим соседом по подселению из-за нежелания последнего участвовать в ремонте квартиры. В ходе конфликта мужчина сначала ударил соседа ладонью по голове, а затем рукой по телу и сломал ему ребро.





В суде подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. С учетом наличия у подсудимого судимости за другое преступление, обвинение сочло невозможным его исправление без лишения свободы.





В итоге суд приговорил виновного к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.