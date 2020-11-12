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12 ноября,
2020
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Северчанина арестовали по подозрению в организации подпольных казино с 50 млн дохода в год

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Региональный Следственный комитет на основании материалов УЭБиПК УМВД и ФСБ возбудили уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр».

Северчанина арестовали по подозрению в организации подпольных казино с 50 млн дохода в год

По предварительным данным следствия, с 2018 года по октябрь 2020 года житель Северска незаконно организовал клуб азартных игр.


«Проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях, расположенных в Северске и Томске, с извлечением дохода в особо крупном размере», — уточнили в СК.


Ежегодный доход обвиняемого от преступной деятельности, сообщили в СК, составлял порядка 50 млн рублей.


Из помещений сотрудники изъяли 26 игровых автоматов, одну рулетку, три стола для покера и «58 единиц игровой техники». Самого владельца клуба задержали и предъявили ему обвинение. Суд выбрал для него меру пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


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