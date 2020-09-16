Северчанин стал девятикратным чемпионом России по городошному спорту

Северчанин Владимир Синьков победил в личном зачете на чемпионате России по городошному спорту. Это уже девятое чемпионство спортсмена, сообщает департамент по физкультуре и спорту Томской области. Соревнования прямо сейчас проходят в крымском городе Евпатория.

Вторым на турнире стал спортсмен из Краснодарского края, многократный чемпион России и мира Максим Духанин. Бронзу забрал москвич Алексей Елисеев, также неоднократно становившийся победителем чемпионатов России и мира.





Мастер спорта Владимир Синьков несколько раз становился чемпионом мира, в 2019 году победил на Кубке России. В 2021 году северчанин примет участие в чемпионате мира по городошному спорту в Санкт-Петербурге. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Горбатых.