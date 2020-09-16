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16 сентября,
2020
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Северчанин стал девятикратным чемпионом России по городошному спорту

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Северчанин Владимир Синьков победил в личном зачете на чемпионате России по городошному спорту. Это уже девятое чемпионство спортсмена, сообщает департамент по физкультуре и спорту Томской области. Соревнования прямо сейчас проходят в крымском городе Евпатория.

Северчанин стал девятикратным чемпионом России по городошному спорту
Фото: департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту

«Северский спортсмен установил личный рекорд – 114 бит на 90 фигур», –  говорится в сообщении департамент. 

Вторым на турнире стал спортсмен из Краснодарского края, многократный чемпион России и мира Максим Духанин. Бронзу забрал москвич Алексей Елисеев, также неоднократно становившийся победителем чемпионатов России и мира.

Мастер спорта Владимир Синьков несколько раз становился чемпионом мира, в 2019 году победил на Кубке России. В 2021 году северчанин примет участие в чемпионате мира по городошному спорту в Санкт-Петербурге. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Горбатых.

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