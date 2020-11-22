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22 ноября,
2020
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Северчанин, который ударил сожительницу головой о спинку кровати, пойдет под суд

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура Северска направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего северчанина, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. 

Северчанин, который ударил сожительницу головой о спинку кровати, пойдет под суд

37-летнего жителя закрытого города обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).


По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый, находясь на даче в состоянии алкогольного опьянения, решил разбудить свою спавшую сожительницу, чтобы она приготовила ему рыбу. Женщина, не желая просыпаться, ответила ему отказом. В ходе возникшего конфликта обвиняемый сначала не менее двух раз ударил сожительницу головой о спинку кровати, а затем избил ее поленом, причинив потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северский городской суд Томской области.


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