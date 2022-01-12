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  3. Северчанке грозит штраф до 3 млн за выдачу фиктивных документов для въезда в город
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Северчанке грозит штраф до 3 млн за выдачу фиктивных документов для въезда в город

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Советский районный суд Томска рассмотрит дело 54-летней жительницы Северска, которую обвиняют в коммерческом подкупе. 

Следствие считает, что северчанка за плату выдала нескольким людям фиктивные документы о трудоустройстве в компании, где работала. С помощью этих документов они позже оформляли пропуска для въезда в закрытый город.

«Обвиняемая, являясь работником коммерческой организации, предоставляла за плату обратившимся к ней гражданам фиктивные документы, подтверждающие наличие с ними трудовых правоотношений. На основании данных документов в последующем указанным лицам были оформлены пропуска для въезда на территорию закрытого города в отсутствие законных оснований», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Всего пропуск по фиктивным документам о трудоустройстве получили 5 человек, в сумме обвиняемая получила от них 28 тысяч рублей. Женщине предъявили обвинения по статьям о коммерческом подкупе и подкупе в небольшом размере. По первому обвинению ей грозит штраф в размере 1-3 миллионов рублей и пятилетний запрет на определенную деятельность. По второму обвинению максимальным наказанием является штраф в 150 тысяч или 200 часов обязательных работ.

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