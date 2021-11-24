Северчанин стал чемпионом мира по плаванию в Польше

В Гливице в Польше завершился Чемпионат мира по плаванию на короткой воде среди глухих спортсменов. Степан Скосырский завоевал четыре золотые медали, сообщает департамент физкультуры и спорта.

Степан Скосырский, который выступил от Томской области в составе сборной России, является спортсменом-инструктором северской спортивной школы «Янтарь» и тренируется в областной школе олимпийского резерва. К турниру пловец готовился под руководством тренеров Юрия Ячменева и Ольги Радионовой.

«Степан стал бронзовым призёром на дистанциях 400 м (комплекс) и 200 м (баттерфляй). В составе сборной страны Степан в эстафетном плавании завоевал 4 золотые медали: 4х50 м и 4х200 м вольным стилем, 4х50 м и 4х100 м комбинированным. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 36 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей», — говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 23 стран. Ранее Степан Скосырский выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Ранее мы писали, что Степан Скосырский завоевал 14 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Он вошел в основной состав сборной России для участия в Летних Сурдлимпийских играх, которые пройдут в Бразилии в мае 2022 года.