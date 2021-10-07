Северчанин получил 11 месяцев исправительных работ за разглашение диагноза бывшей жены

Мировой судья в Северске приговорил местного жителя к 11 месяцам исправительных работ и выплате 20 % зарплаты в казну по делу о разглашении медицинского диагноза бывшей жены. 36-летнего северчанина признали виновным в распространении сведений о частной жизни лица без его согласия (часть 1 статьи 137 УК РФ), сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что мужчина «в процессе употребления спиртных напитков» рассказал о диагнозе бывшей жены своей знакомой. Ранее он уже угрожал супруге, что расскажет о ее болезни.

Подсудимый вину не признал, но гособвинитель «представил неопровержимые доказательства, подтверждающие обоснованность предъявленного обвинения». Суд доказательства удовлетворил, и мужчина получил 11 месяцев исправительных работ (максимальное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы).