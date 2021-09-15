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Северчане победили на Кубке мира по каратэ киокусинкай

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Около 60 каратистов из России, Германии, Испании Норвегии и других стран боролись за медали в швейцарском Кринсе на Кубке мира по киокусинкай. Северские спортсмены привезли с соревнований «золото» и «бронзу».

«Золото» в командном «ката» завоевали воспитанники северского клуба «Боец» Сергей Шагеев, Евгений Чигулин и Вячеслав Герман, сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры и спорта.

Мастер спорта международного класса Сергей Шагеев также выиграл «бронзу» в личных соревнования, а юниор Анатолий Матвеев занял четвертое место.

Напомним, в мае сборная Томской области стала лучшей на чемпионате России по киокусинкай, который прошел в Москве.

Киокусинкай — один из самых трудных и жестких стилей каратэ. Японец Масутацу Ояма основал его в 1950 году в противовес бесконтактным школам и принципу «каратэ без контакта». В киокусинскай разрешены удары ногами в голову и корпус, удары кулаками и локтями в голову запрещены. 

 

 

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