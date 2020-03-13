Сетки «Чистого мира» для раздельного сбора мусора появились в Южных Воротах и на Каштаке

Наша сетка наконец-то добралась до Южных ворот, Нефтяной и Каштака. Ура!, — пишут в группе «Чистого мира» . — Жители ул. Нефтяной, увидев машину, груженую сетками, очень просили поставить их в соседние дворы и практически уговорили нашего водителя. Но, как вы знаете, мы ставим сетки только на согласованные места. Поэтому для всеобщей безопасности было решено везти только одну сетку в Южные ворота».

Новые сетки также появились по адресам Ленская, 16, Урожайный, 27б, Мира, 21, Говорова, 70, 20, 11а, Нефтяной, 7 и других улицах нашего города. Полный список можно увидеть на карте и в группе компании.





Напомним, в конце октября региональный оператор «Спецавтохозяйство» вывез все сетки для раздельного сбора мусора, принадлежащие компании, с контейнерных площадок города. В САХе посчитали, что деятельность «Чистого мира» нарушает законодательство, так как право обращаться с ТКО имеет только регоператор. В «Чистом мире» говорили, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. Компании писали друг на друга заявления в полицию, прокуратуру, ходили на встречу с мэром. Как итог, сетки «Чистому миру» вернули, но собирать мусор, как раньше, компания не могла. На месте сеток частных компаний регоператор установил в Томске оранжевые сетки для раздельного сбора мусора.





Томичи выразили поддержку компании «Чистый мир», посчитав действия «Спецавтохозяйства» выдавливанием с рынка частных компаний, которые вели честный бизнес и занимались экопросвещением (также с контейнерных площадок исчезли сетки «Планеты без мусора»). В интернете организовывались петиции, а на улицы Томска дважды выходили с массовыми пикетами. Один из них собрал более ста человек.





В январе 2020 года компания «Чистый мир» подписала соглашение с региональным оператором «Спецавтохозяйство», по которому желтые сетки смогут вернуться во дворы города в ближайшее время.

​

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

