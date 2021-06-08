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08 июня,
2021
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Сеть экопунктов по приему бутылок и пластика для переработки может появиться в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области может появиться сеть приемных пунктов пластика, стекла, бумаги и других отходов для вторичной переработки. Проект полностью инвестиционный и не предусматривает государственной финансовой поддержки.


«Мы хотим, чтобы в России появилась система экологических пунктов по сбору вторсырья на условиях возмездного приема. Каждый такой пункт рассчитан на 20-25 тысяч человек. Томская область в Сибирском федеральном округе станет, вероятно, первым регионом, где они появятся, поскольку здесь мы видим заинтересованность всех сторон диалога — как власти, так и бизнеса и населения, — отметил руководитель ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. — Компания-партнер уже зарегистрирована в Томской области и готова начать здесь работу. В ближайшие шесть месяцев мы, возможно, уже сможем оценить их работу».

Сеть экопунктов по приему бутылок и пластика для переработки может появиться в Томской области

Директор «АБФ Логистик» Николай Чаринцев отметил, что первые пункты могут появиться к концу года. По его словам, за килограмм сданного пластика, алюминиевых банок или макулатуры можно будет получить от 3 до 10 рублей.


Примерная стоимость установки каждого из пунктов — порядка двух миллионов рублей. Капитальные затраты оцениваются в 75-80 миллионов рублей.


«Размещаться пункты будут в спальных районах, у многоквартирных домов, торговых центров, рынков — в местах, где люди живут и которые часто посещают. В Томском районе — в Северном Парке, Южных Воротах, в Томске — в каждом районе, в Северске так же. Когда мы определимся с местами, будет заказано оборудование и установлено», — рассказал Чаринцев.


Всего на территории Томска, Северска и Томского района может быть открыто около 30 экопунктов. 

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