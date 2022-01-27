Шестилетнему томичу с онкологией требуется 400 тысяч рублей на химиотерапию

С четырех лет Данил находится в больничной палате с онкологическим диагнозом.

«Болезнь всегда случается неожиданно, хотя мама уже полгода была тревожна и ходила по врачам: Данил часто жаловался на внезапные боли в руках и ногах. Обследовали, даже пару раз лежали в больнице, но диагноз был поставлен только тогда, когда сделали пункцию. От момента обращения к врачам до постановки диагноза прошло почти полгода. Сейчас труднейшие первые блоки химиотерапии позади. И родители, и врачи верят, что у мальчика всё будет хорошо. Надо только немного поддержать его», – говорится на сайте фонда.

Отечественные препараты для химиотерапии очень болезненные для Данила, мальчик их плохо переносит, надо приобрести импортный аналог, средства по уходу и белковое питание. Всего требуется четыреста тысяч рублей на весь период лечения. На 27 января собрано 370 тысяч рублей.