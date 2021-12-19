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Шестилетнему томичу с ДЦП требуется помощь, чтобы пройти курс реабилитации

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Шестилетнему Кириллу Татаркину требуется пройти курс реабилитации в центре «Шаг вперед», сообщает фонд «Обыкновенное чудо».  У Кирилла ДЦП и проблемы со слухом. Для курса реабилитации ему надо собрать 70 тысяч рублей.

 

Автор:  chudo.tomsk.ru
на фото Кирилл Татаркин
Автор:  chudo.tomsk.ru
на фото Кирилл Татаркин

Как пишет в своем блоге мама Кирилла Ирина, проблемы у малыша начались сразу после рождения. Мальчик родился на 26 неделе с весом 650 грамм. Сам он начал дышать только через полтора месяца.

«Кирюшка развивался как все детки: сел, пополз, говорил слова, стоял у опоры. Но самостоятельно не ходил, в два года был выставлен диагноз ДЦП (спастическая дипплегия). К основному заболеванию добавилась тугоухость второй степени, Кириллу помогает поддерживать слух слуховой аппарат на 2 ушка. Активно занимаемся у логопеда, Кирюша знает согласные, гласные буквы, учиться читать по слогам, активно занимается подготовкой к школе», — рассказывает Ирина.

Сейчас Кирилл ходит самостоятельно, но неправильно. Он может подсаживаться на корточки, пытается пинать мяч. Кирилл ходит в детский сад, любит играть в Lego, рисовать и раскрашивать.

Для курса реабилитации в центре «Шаг вперед» нужно собрать 70 470,00 рублей. Узнать о том, как помочь Кириллу можно тут.

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