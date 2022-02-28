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Шестидневная рабочая неделя. Как отдыхаем из-за 8 марта

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В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче.

Согласно трудовому законодательству, шестидневная неделя ждет теъ, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.
При этом, несмотря на сокращение рабочего дня 22 февраля и 5 марта, работник получит ровно туже сумму, как если бы он работал 8 часов, а за работу в праздники сотрудники могут получить право на отгул или двойную оплату.
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