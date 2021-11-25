Платные парковки могут появиться на семи улицах Томска

Платные парковки могут появиться в Томске до конца года в рамках концессионного соглашения. Приблизительная стоимость парковки составит 46 рублей в час. «После согласования мест будут подписаны концессионные соглашения. Рассматриваются для платных парковок улица Советская вдоль площади Новособорной, переулки Плеханова, Нахановича, Спортивный, Театральный сквер, Иркутский тракт, 79, рядом с ГИБДД, и улица Обручева на подъеме», — рассказал на заседании комитета по городскому хозяйству заммэра Вячеслав Черноус.

Администрация рассчитывает до конца года подписать соглашение о создании платных парковок. Однако концессионеры опасаются, что в Томске на законодательном уровне отсутствуют санкции за неуплату платной парковки. «На уровне Федерации таких законодательных актов тоже нет и такой административной ответственности нет. Например, в Нижнем Новгороде, Челябинске доход концессионера — плата за платные парковки, причем часть идет в казну города. В этих регионах также на региональном уровне есть законодательные акты, которые устанавливают административную ответственность за неуплату платежей за парковку», — рассказал Черноус. Сейчас администрация Томска направила в областную Думу предложение проработать подобный нормативный акт.