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Шесть мобильных пунктов вакцинации от гриппа и коронавируса работают в эти выходные в Томске

ТВ2 ТВ2

В эти выходные, 9 и 10 октября, томичи смогут привиться от гриппа и коронавируса в шести мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно всем желающим в возрасте старше 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В субботу с 10 до 15 часов поставить прививку можно в библиотеке им. А. С. Пушкина (улица К. Маркса, 14). Остальные пункты вакцинации будут работать оба выходных. С 13 до 20 часов на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (проспект Комсомольский, 13б), с 10 до 15 часов в ТЦ «Лето» (улица Нахимова, 8, стр. 13), с 10 до 18 часов в медико-санитарной части № 2 (Иркутский тракт, 156), с 10 до 16 часов в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (проспект Фрунзе, 116). Вакцинация от COVID-19 также продолжится в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (улица Мичурина, 105). Но здесь необходима предварительная запись по телефону 8 (3822) 90-80-00.

Уточним, что прививка от гриппа проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», а от коронавиуса — «Спутником V» и «Спутником Лайт». Одновременно поставить обе прививки нельзя, необходим интервал не менее месяца.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

фото иллюстративное
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