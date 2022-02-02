Шесть миллионов: главный механик одной из томских компаний пойдет под суд за мошенничество

Томские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По версии следствия, злоумышленник, являясь главным-механиком компании, специализирующейся на промышленном производстве свинины и мяса курицы, заключил договоры с двумя подрядными организациями по обслуживанию транспортных средств и специализированной техники. После заключения контрактов подрядные организации провели обследование транспорта и техники и выдали акты о наличии неисправностей и дефектов, подлежащих устранению. В этих документах также указывали, какие работы необходимо провести, их стоимость, а также стоимость запчастей. Злоумышленник в свою очередь передал эти документы в бухгалтерию, которая перечислила подрядчикам денежные средства. Когда деньги поступили на счета обслуживающих организаций, мужчина стал обвинять подрядчиков в том, что работы они выполняют некачественно», — говорится в сообщении.

После этого мужчина потребовал, чтобы ему передали все деньги, которые подрядчики получили по договорам, так как теперь ремонтом будет заниматься другая фирма по более выгодной цене. Не желая терять клиента, подрядчики соглашались на условия злоумышленника.

Таким образом, обвиняемый в период с января 2019 года по ноябрь 2020 года получил почти шесть миллионов рублей.

Материалы уголовного дела вместе с обвинением направлены в Советский районный суд.