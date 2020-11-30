Добрые новости
30 ноября,
2020
1
фото
Новости

Сергей Зверев заявил, что может стать депутатом Госдумы от Бурятии

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Стилист Сергей Зверев заявил, что обдумывает поступившее от поклонников предложение стать депутатом Госдумы от Бурятии. В 2019 году шоумен выходил на пикет в защиту Байкала и получил за это штраф. 

Сергей Зверев заявил, что может стать депутатом Госдумы от Бурятии

«Все соцсети завалены и „директ“ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я посмотрел, предлагают хорошие люди, предложения поступают со всей России. И я такой, конечно, стал задумываться, – рассказал Зверев в своем Instagram. 

О намерении баллотироваться в Госудуму шоумен говорил в прошлом году.  «Я сделаю, как скажет народ: если народ скажет, я это сделаю», — цитирует Зверева Znak.com.


Напомним, весной прошлого года Сергей Зверев провел одиночный пикет против строительства завода близ поселка Култук на берегу Байкала. Стилист встал на Красной площади с плакатом «Я против строительства завода на Байкале» и опубликовал фото в своем Инстаграме с подписью «Хватит уничтожать природу».


Зверева признали виновным по статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования» и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей. 

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.