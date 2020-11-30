Сергей Зверев заявил, что может стать депутатом Госдумы от Бурятии

Стилист Сергей Зверев заявил, что обдумывает поступившее от поклонников предложение стать депутатом Госдумы от Бурятии. В 2019 году шоумен выходил на пикет в защиту Байкала и получил за это штраф.

«Все соцсети завалены и „директ“ завален предложением стать депутатом Госдумы от Бурятии. Я посмотрел, предлагают хорошие люди, предложения поступают со всей России. И я такой, конечно, стал задумываться, – рассказал Зверев в своем Instagram.

О намерении баллотироваться в Госудуму шоумен говорил в прошлом году. «Я сделаю, как скажет народ: если народ скажет, я это сделаю», — цитирует Зверева Znak.com.





Напомним, весной прошлого года Сергей Зверев провел одиночный пикет против строительства завода близ поселка Култук на берегу Байкала. Стилист встал на Красной площади с плакатом «Я против строительства завода на Байкале» и опубликовал фото в своем Инстаграме с подписью «Хватит уничтожать природу».





Зверева признали виновным по статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования» и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей.



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