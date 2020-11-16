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16 ноября,
2020
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Новости

Сергей Жвачкин: Жизнеобеспечение Томска не должно быть нарушено

ТВ2
ТВ2
9 минут назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил взять на особый контроль вопросы жизнеообеспечения Томска. 


​«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор — вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно».


Координировать эту работу будет замгубернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Он уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.

Сергей Жвачкин: Жизнеобеспечение Томска не должно быть нарушено

Ранее мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Кировский суд арестовал Ивана Кляйна до 13 января. Свою вину он не признал.

Исполняет обязанности мэра его зам — Михаил Ратнер. В пресс-службе города отмечали, что администрация будет функционировать в прежнем рабочем режиме. Главный вопрос, который будет решаться ближайшие две недели, — принятие бюджета на 2021 год.

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