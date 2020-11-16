Сергей Жвачкин: Жизнеобеспечение Томска не должно быть нарушено

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил взять на особый контроль вопросы жизнеообеспечения Томска.



​«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор — вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно».





Координировать эту работу будет замгубернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Он уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.