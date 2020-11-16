Сергей Жвачкин: Жизнеобеспечение Томска не должно быть нарушено

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил взять на особый контроль вопросы жизнеообеспечения Томска.
«Мы должны сделать все, чтобы жизнеобеспечение Томска не было нарушено. Все службы должны работать как часы: снег должен убираться, мусор — вывозиться, бесперебойно ходить транспорт, томичи должны быть с электричеством, водой и теплом, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Поручаю всем заместителям во всем помогать городским коллегам. Сейчас это особенно важно».
Координировать эту работу будет замгубернатора по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Он уже провел совещание с заместителями мэра, начальниками департаментов и главами районов областного центра.
Ранее мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Кировский суд арестовал Ивана Кляйна до 13 января. Свою вину он не признал.
Исполняет обязанности мэра его зам — Михаил Ратнер. В пресс-службе города отмечали, что администрация будет функционировать в прежнем рабочем режиме. Главный вопрос, который будет решаться ближайшие две недели, — принятие бюджета на 2021 год.