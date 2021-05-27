Сергей Жвачкин: заработная плата в Томской области выросла на 5 %

Томская область входит в тройку сибирских лидеров по уровню средней зарплаты, сообщил сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин отчитываясь о проделанной работе в 2020 году перед депутатами облдумы.

В 2020 году средняя заработная плата в нашей области выросла на 5%, превысив 47 тысяч рублей. Губернатор подчеркнул, что средняя зарплата показала рост даже с учетом инфляции. Этот рост обеспечен, большей частью благодаря государственной поддержке пострадавших от эпидемии отраслей, дополнительным выплатам и пособиям. В первую очередь за счет дополнительных выплат медикам, которые работали в красной зоне и оказывали помощь больным коронавирусом.





«Далеко не все жители городов и районов области получают за свой труд достойную оплату, – в то же время отметил губернатор Сергей Жвачкин. – К сожалению, многие люди во время эпидемии остались без работы или потеряли часть доходов. И сегодня главная задача власти и бизнеса – повышение доходов, рост благосостояния семей, снижение уровня бедности».





Уровень бедности у Томской области снизился на 0,4 процентных пункта и составил 14,4% – минимальное значение за последние шесть лет. В то же время в 2020 году обострилась ситуация на рынке труда. В службу занятости обратились свыше 55 тысяч человек – в два раза больше, чем годом ранее. Признаны безработными почти 50 тысяч – в три раза больше, чем в 2019-м.





«Многие попали в число безработных, выйдя из тени. Кто-то встал на биржу труда, пойдя за увеличенным пособием по безработице. Но это все наши земляки, и они вправе были рассчитывать на помощь государства, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Оставшихся без работы людей могло быть гораздо больше, если бы не своевременная грантовая поддержка, субсидии и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, программа «ФОТ 2.0», поддержка пострадавших отраслей, организация временной занятости. Эти меры позволили нам сохранить в регионе не менее 15 тысяч рабочих мест».





«Уже сегодня уровень регистрируемой безработицы составляет 2,6%, – отметил губернатор. – По сравнению с декабрем ее уровень упал более чем вдвое. И это результат нашей системной работы по созданию и воссозданию рабочих мест. Напряженность на рынке труда еще есть, и чтобы ее избежать, мы с вами помогаем малому и среднему бизнесу, обучаем жителей новым, востребованным профессиям, стимулируем самозанятость. Делаем это через современные кадровые центры: первый построили в Томске в прошлом году, в этом году откроем аналогичный в Асиновском районе, а в 2022-м – в Кожевниковском».





До конца этого года планируется восстановить численность занятых до уровня 1 января 2020 года (511 тысяч человек), а также снизить безработицу до 1,1% (уровня докризисного 2019 года).