Сергей Жвачкин занял седьмое место из 10 в СФО рейтинга политической устойчивости

В совокупности томский губернатор набрал 12 баллов. На первом месте рейтинга расположился глава Республики Алтай Олег Хорохордин с 13 баллами, столько же набрали глава Кемеровской области Сергей Цивилев, новосибирский губернатор Андрей Травников, омский Александр Бурков. Замыкают рейтинг ВРИО губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

Баллы в рейтинге выставляли по девяти критериям: по предыдущему количеству баллов в рейтингах (максимум — 10 баллов), за большие проекты (максимум — пять), экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, позиционирование, качество политического менеджмента, участие в федеральных конфликтах, региональные конфликты, аресты и уголовные дела.

Наименьшее количество баллов Сергей Жвачкин набрал за позиционирование и качество политического менеджмента — один балл из пяти возможных. Отрицательное количество баллов эксперты поставили томскому губернатору за наличие региональных конфликтов и арестов и уголовных дел в регионе. Отметим, выше в рейтинге находится Александр Усс, губернатор Красноярского края, где в Норильске недавно произошла крупная авария на одном из предприятий «Норникеля».





«Сибирь продолжает оставаться одним из наиболее трудных для федерального центра макрорегионов, где наблюдается высокая степень протестной активности и субъектности местных элит, оппонирующих губернаторам. Сильнее всего снизилась устойчивость врио губернатора Игоря Кобзева, который готовится к конкурентной избирательной кампании против кандидата КПРФ Михаила Щапова, поддерживаемого экс-губернатором области Сергеем Левченко. Экологическая катастрофа в Норильске существенно подорвала позиции губернатора Красноярского края Александра Усса, который был подвергнут публичной критике со стороны президента Путина, что вообще является большой редкостью для публичной сферы в РФ. В «красной» зоне политической устойчивости продолжает оставаться глава Хакасии Валентин Коновалов», — пишут аналитики.





При этом в предыдущем рейтинге аналитиков, который выходил в феврале 2020 года, Сергей Жвачкин находился на строчку ниже, на восьмом месте, все с теми же 12-ю баллами.





Ранее мы сообщали, что перед голосованием по Конституции Жвачкин три месяца не покидал топ-3 губернаторов по количеству негативных упоминаний в соцсетях, сообщал Центр политической конъюнктуры (ЦПК). К примеру, недоумение общественности вызвало июньское выступление Жвачкина, в котором он обвинил врачей в том, что они заражаются коронавирусом из-за «собственной беспечности», и поставил под сомнение целесообразность дополнительных выплат таким медикам.





Также томскому губернатору пророчили отставку. Политолог Александр Асафов объяснял это тем, что Томская область на голосовании по поправкам к Конституции показала один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования — 34,1 % против. Также регион оказался на 81 месте по явке — 44,6 %. Среди сибирских глав регионов в списке «отставных» губернаторов фигурировал красноярский Александр Усс.





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