Сергей Жвачкин занял первое место по числу негативных упоминаний в соцсетях среди глав регионов

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Согласно ноябрьскому рейтингу Центра политической конъюнктуры, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял первое место среди всех глав регионов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях. Почти полгода наш губернатор стабильно держался в лидерах этого рейтинга, и вот он снова возглавил список.

Фото: администрация Томской области

Больше всего негативных комментариев поступило в адрес Сергея Жвачкина (15,3 % — арест мэра Томска, коррупционные скандалы в регионе), Владимира Сипягина (14,3 % — лечение главы региона от коронавируса в Москве, а не во Владимирской области) и Валентина Коновалова (14,2 % — критика антикоронавирусной политики в регионе).

По числу позитивных комментариев губернатор Сергей Жвачкин занял 45 место – 3,81 %. По общему числу упоминаний глава региона занимает 74 место из 85.



Напомним, в апреле этого года Сергей Жвачкин занял второе место по числу негативных комментариев, в мае – первое, в июне – второе, в августе и октябре – седьмое.