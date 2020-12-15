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15 декабря,
2020
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Сергей Жвачкин занял первое место по числу негативных упоминаний в соцсетях среди глав регионов

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Согласно ноябрьскому рейтингу Центра политической конъюнктуры, губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял первое место среди всех глав регионов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях. Почти полгода наш губернатор стабильно держался в лидерах этого рейтинга, и вот он снова возглавил список.

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин
Фото: администрация Томской области

Больше всего негативных комментариев поступило в адрес Сергея Жвачкина (15,3 % — арест мэра Томска, коррупционные скандалы в регионе), Владимира Сипягина (14,3 % — лечение главы региона от коронавируса в Москве, а не во Владимирской области) и Валентина Коновалова (14,2 % — критика антикоронавирусной политики в регионе).

Сергей Жвачкин занял первое место по числу негативных упоминаний в соцсетях среди глав регионов

По числу позитивных комментариев губернатор Сергей Жвачкин занял 45 место – 3,81 %. По общему числу упоминаний глава региона занимает 74 место из 85.

Напомним, в апреле этого года Сергей Жвачкин занял второе место по числу негативных комментариев, в мае – первое, в июне – второе, в августе и октябре – седьмое.

Ранее в сети Интернет была запущена петиция с требованием отставки губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Но она не собрала и 10 тысяч подписей. 

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