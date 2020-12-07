Сергей Жвачкин вновь объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников обладминистрации

«31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год и не два, — прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу».

Распоряжение подписано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря.

В ноябре 2019 году представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект с предложением сделать последний день года выходным.



​«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — говорил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.





На пленарном заседании инициативу не поддержали. Право объявлять 31 декабря выходным днем осталось у глав регионов. В ряде субъектов уже приняли подобные инициативы.