Сергей Жвачкин: «У нас не было, нет и не будет дефицита коек, оборудования, лекарств»

Подводя итоги года, глава региона сказал, что 2020-й подтвердил статус високосного.





«Борясь с неслыханной в новейшей истории эпидемией, вместе с обществом и бизнесом каждый день мы искали и продолжаем искать баланс между здоровьем экономики и здоровьем людей. И делаем все, чтобы в этой борьбе победить, — отметил Сергей Жвачкин. — В этом году мы решали сложнейшую задачу перенастройки всей системы здравоохранения, которая нигде в мире не была рассчитана на эпидемию такого масштаба. Мы перепрофилировали медучреждения в респираторные госпитали. Приобретали оборудование, переобучали врачей, по-новому настраивали работу неотложной помощи и колл-центров. В результате нам удалось не допустить коллапса здравоохранения и сдержать темпы заболеваемости. У себя в области мы не прекращали оказывать неотложную плановую медицинскую помощь. У нас не было, нет и не будет дефицита коек, оборудования, лекарств».