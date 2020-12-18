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18 декабря,
2020
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Новости

Сергей Жвачкин: «У нас не было, нет и не будет дефицита коек, оборудования, лекарств»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сегодня, 18 декабря, губернатор Сергей Жвачкин открыл первое заседание Общественной палаты Томской области седьмого созыва, на котором поблагодарил предыдущий состав за работу и подвел итоги уходящего года.

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин
Фото: администрация Томской области

Подводя итоги года, глава региона сказал, что 2020-й подтвердил статус високосного.


«Борясь с неслыханной в новейшей истории эпидемией, вместе с обществом и бизнесом каждый день мы искали и продолжаем искать баланс между здоровьем экономики и здоровьем людей. И делаем все, чтобы в этой борьбе победить, — отметил Сергей Жвачкин. — В этом году мы решали сложнейшую задачу перенастройки всей системы здравоохранения, которая нигде в мире не была рассчитана на эпидемию такого масштаба. Мы перепрофилировали медучреждения в респираторные госпитали. Приобретали оборудование, переобучали врачей, по-новому настраивали работу неотложной помощи и колл-центров. В результате нам удалось не допустить коллапса здравоохранения и сдержать темпы заболеваемости. У себя в области мы не прекращали оказывать неотложную плановую медицинскую помощь. У нас не было, нет и не будет дефицита коек, оборудования, лекарств».

Сергей Жвачкин и Евгений Чойнзонов
Сергей Жвачкин и Евгений Чойнзонов
Фото: администрация Томской области

Глава региона выразил особую благодарность председателю Общественной палаты Евгению Чойнзонову, который возглавлял ее с 2012 года. «Во главе с Евгением Цыреновичем Общественная палата стала одним из самых авторитетных и влиятельных институтов гражданского общества. За это от меня лично и от всех жителей Томской области ему огромная благодарность!», — отметил Сергей Жвачкин.

Сегодня же председателем нового состава Общественной палаты Томской области члены палаты выбрали директора Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, заслуженного юриста России, доктора юридических наук, профессора Владимира Уткина. 

Владимир Уткин
Владимир Уткин

Губернатор напомнил общественникам, что в новом году состоятся выборы в Государственную Думу России и Законодательную Думу Томской области. «Вновь на этих выборах особая роль отведена нашей Общественной палате, – подчеркнул Сергей Жвачкин. – Гражданский контроль на выборах – одна из главных, но, конечно, не единственная задача Общественной палаты. Защита прав и свобод граждан, обеспечение прав некоммерческих объединений,  независимая экспертиза проектов общественно значимых областных законов – я жду вашего активного участия во всей этой работе».

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