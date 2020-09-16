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16 сентября,
2020
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Сергей Жвачкин стал третьим по числу негативных комментариев в соцсетях среди глав СФО

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин занял третье место в СФО по числу негативных упоминаний в социальных сетях. Опередили Жвачкина в этом антирейтинге глава Хакасии Валентин Коновалов и глава Бурятии Алексей Цыденов, говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры за август. 

Сергей Жвачкин стал третьим по числу негативных комментариев в соцсетях среди глав СФО

В общероссийском рейтинге губернаторов по доле негативных сообщений в соцсетях Сергей Жвачкин занял седьмую позцию. Алексей Цыденов и Валентин Коновалов заняли первое и пятое место соответственно. Больше в первую десятку никто из глав регионов СФО не вошел.


В общероссийском рейтинге по доле позитивных сообщений Сергей Жвачкин находится на 32 месте. 31 строчку занимает глава Красноярского края Александр Усс, 11-ю — губернатор Омской области Александр Бурков. Таким образом, по числу позитивных упоминаний глава Томской области также находится на третьем месте в списке среди глав субъектов СФО.


По общему числу упоминаний в соцсетях за август Сергей Жвачкин находится на 67 месте из 85 возможных.

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