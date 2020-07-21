Сергей Жвачкин: «Пришло время убирать теплотрассы и высоковольтные линии электропередачи вдоль городских проспектов»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетил строительную площадку нового «голландского» квартала в Томске. Компания ТДСК возводит жилой комплекс по проспекту Комсомольскому на месте бывшей промышленной зоны по совместному проекту архитекторов «ПБК ТДСК» с голландским бюро LEVS. Проект предполагает возведение комплекса, состоящего из двух жилых блоков с тремя 75-метровыми башнями, куда встроены общественные помещения и подземные парковки.

Как рассказал губернатору глава ТДСК Александр Шпетер, всего здесь планируется сдать 580 квартир общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на тысячу человек, в настоящий момент идет бронирование квартир. Общий объем инвестиций в строительство составит более 3 млрд рублей.



Сегодня ТДСК завершает строительство первой очереди «голландского» квартала. Первые два подъезда компания планирует сдать в конце года. Первое новоселье намечено на 2021-й, полностью строительство квартала завершится в 2022-м.



Глава региона поручил генеральному директору АО «Томская генерация» Олегу Пелымскому до 1 сентября представить ему план-график реконструкции теплосетей по проспекту Комсомольскому.