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21 июля,
2020
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Сергей Жвачкин: «Пришло время убирать теплотрассы и высоковольтные линии электропередачи вдоль городских проспектов»

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетил строительную площадку нового «голландского» квартала в Томске. Компания ТДСК возводит жилой комплекс по проспекту Комсомольскому на месте бывшей промышленной зоны по совместному проекту архитекторов «ПБК ТДСК» с голландским бюро LEVS. Проект предполагает возведение комплекса, состоящего из двух жилых блоков с тремя 75-метровыми башнями, куда встроены общественные помещения и подземные парковки.

Проект голландского квартала
Проект голландского квартала

Как рассказал губернатору глава ТДСК Александр Шпетер, всего здесь планируется сдать 580 квартир общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Комплекс рассчитан на тысячу человек, в настоящий момент идет бронирование квартир. Общий объем инвестиций в строительство составит более 3 млрд рублей.

Сегодня ТДСК завершает строительство первой очереди «голландского» квартала. Первые два подъезда компания планирует сдать в конце года. Первое новоселье намечено на 2021-й, полностью строительство квартала завершится в 2022-м.

Глава региона поручил генеральному директору АО «Томская генерация» Олегу Пелымскому до 1 сентября представить ему план-график реконструкции теплосетей по проспекту Комсомольскому.

Больше не ждем, пришло время убирать вдоль городских проспектов и теплотрассы, и высоковольтные линии электропередачи, — подчеркнул глава региона. — Находите решения и деньги, областная и городская власть помогут.

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