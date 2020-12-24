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24 декабря,
2020
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Сергей Жвачкин пригрозил отобрать 7 млрд рублей у школ и детсадов города

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Лидер партии «Справедливая Россия» Галина Немцева внесла законопроект о внесении изменений в закон Томской области «О статусе областного центра Томской области», в котором предлагает вернуть норматив на уровень 0,5 % расходной части бюджета. Если бы коллеги поддержали инициативу Галины Немцевой, то расходы на содержание Томска увеличились бы с 58 млн до 300 млн рублей. Эти деньги, по мнению Галины Немцевой, можно было бы взять из доходной части бюджета за счет резервов по НДФЛ и повышения производительности труда.

Сергей Жвачкин пригрозил отобрать 7 млрд рублей у школ и детсадов города

Председатель гордумы Чингис Акатаев поддержал предложение Галины Немцевой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале: «Ситуация с выделением средств на выполнение функции областного центра для Томска очень несправедливая. И на это обращали внимание городские депутаты разных созывов. Однако у региональных коллег попытки изменить положение дел поддержку не находили».


На заседании областной думы губернатор Томской области Сергей Жвачкин резко отреагировал на предложение Галины Немцевой и даже пригрозил городской администрации снять областное финансирование школ и детских садов.

Я могу подписать этот законопроект. Но тогда мы будем вынуждены снять все то, что мы перечисляем без этого закона. Школы, детские сады, социальные объекты — примерно на 7 млрд рублей. Есть сложившийся баланс и нарушать его просто так, не понимая глубины вопроса, нельзя. Поэтому я подпишу закон, но где город найдет 7 млрд рублей я не знаю, —сказал Сергей Жвачкин.

Напомним, что безвозмездные поступления муниципалитетам из бюджетов всех уровней составляют, по информации депутата Галины Немцевой,  30 млрд рублей. Из них на Томск приходится 11 млрд, что составляет 36 %,  при том, что в Томске живет 55 % населения. Объем муниципального долга в целом в Томской области составляет 3,9 млрд рублей, в том числе Томск — 3,6 млрд. Получается, что 92 % всего долга приходится на томичей. В расчете на одного томича долг составляет более 6 тысячи рублей, а на одного жителя области — 736 рублей. Напомним также, что с одного рубля налогов, собранных в Томске, остается меньше восьми копеек.

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