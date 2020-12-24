Сергей Жвачкин пригрозил отобрать 7 млрд рублей у школ и детсадов города

Лидер партии «Справедливая Россия» Галина Немцева внесла законопроект о внесении изменений в закон Томской области «О статусе областного центра Томской области», в котором предлагает вернуть норматив на уровень 0,5 % расходной части бюджета. Если бы коллеги поддержали инициативу Галины Немцевой, то расходы на содержание Томска увеличились бы с 58 млн до 300 млн рублей. Эти деньги, по мнению Галины Немцевой, можно было бы взять из доходной части бюджета за счет резервов по НДФЛ и повышения производительности труда.

Председатель гордумы Чингис Акатаев поддержал предложение Галины Немцевой. Об этом он написал в своем Телеграм-канале: «Ситуация с выделением средств на выполнение функции областного центра для Томска очень несправедливая. И на это обращали внимание городские депутаты разных созывов. Однако у региональных коллег попытки изменить положение дел поддержку не находили».





На заседании областной думы губернатор Томской области Сергей Жвачкин резко отреагировал на предложение Галины Немцевой и даже пригрозил городской администрации снять областное финансирование школ и детских садов.