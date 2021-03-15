Сергей Жвачкин оказался в «красной зоне» рейтинга региональных рисков

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Сайт «Октагон» изучил, какие из произошедших с начала 2021 года событий и трендов ставят под угрозу стабильность системы в Сибирском федеральном округе (СФО), сказываются на качестве жизни граждан и способны повлиять на результаты выборов в 2021 году. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вошел в красную зону региональных рисков. Он занимает третье место.



«Поводом для ослабления Сергея Жвачкина стал провал «Единой России» на выборах в думу регионального центра в 2020 году. 19 из 37 мандатов достались кандидатам, поддержанным в ходе организованного Алексеем Навальным «умного голосования». Среди них – двое представителей местного штаба оппозиционера. В 2021 году протестная дума начала раскачивать политическую стабильность в регионе. Группа городских депутатов вышла на организованные сторонниками Навального митинги. Жвачкин выразил по этому поводу сожаление и назвал действия депутатов попыткой развалить Россию. По данным собеседников «Октагона», подобные акции могут стать постоянным явлением в ходе кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году», — говорится в сообщении.

Фото: octagon.media

Вместе с Сергеем Жвачкиным в зону риска вошли глава Хакасии Валентин Коновалов. Он занимает первое место в рейтинге, время его губернаторства отметилось несколькими уголовными делами. На втором месте губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Его главный конфликт в начался с заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию. На нём сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики Анастасия Проскурина рассказала президенту Владимиру Путину, что ее зарплата вместе с надбавками составляет 32 тыс. рублей, что напрямую противоречит майским указам. Президент, а затем и премьер-министр потребовали разобраться в ситуации.





Фото: octagon.media

На четвертом месте «красной зоны» находится губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Основной проблемой, считают эксперты, стало его неспособность договариваться с местными элитами. Вспомнили давление на журналистов. Так, в отношении кемеровского журналиста Романа Куприянова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Журналист разместил в интернете фрагменты аудиозаписи беседы губернатора с местным предпринимателем. В разговоре глава региона убеждал собеседника отказаться от земельного участка в туристическом секторе Шерегеша. «Спустя несколько дней оппозиционный журналист Наталья Зубкова подала в правоохранительные органы заявление об угрозах в её адрес. Инциденты стали поводом для широкой критики Цивилева в СМИ и соцсетях со стороны журналистов и общественников», — отметили эксперты «Октагона».



Фото: octagon.media