Сергей Жвачкин: «О проблемах с градостроительной деятельностью говорит каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии»

Хочу снять спекуляции, которые возникали накануне принятия областного бюджета со стороны нескольких городских блогеров, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Этот законопроект в Законодательную Думу мы не вносили и, соответственно, депутаты его не рассматривали. Это не наш принцип – что-то делать втихаря. Поэтому все домыслы люди, которые их высказали, могут оставить при себе.





Однако это не значит, что проблем с градостроительной деятельностью в Томске нет, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Об этих проблемах говорит не только каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии. Отсутствие открытой градостроительной политики привело к тому, что в этом году в Томске, в городе с населением в 600 тысяч человек, выдано разрешение на строительство всего четырех многоквартирных домов! Четырех! Конечно, результат сказался – цены на недвижимость растут, и томичи не имеют ни предложения нового жилья, ни возможности его купить