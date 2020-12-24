Сергей Жвачкин: «О проблемах с градостроительной деятельностью говорит каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии»
В четверг, 24 декабря, на собрании Законодательной думы Томской области глава региона Сергей Жвачкин ответил депутатам Думы города Томска на их протест против передачи градостроительных полномочий в областную администрацию. Позиция гордумы была официально озвучена спикером гордумы Чингисом Акатаевым.
Хочу снять спекуляции, которые возникали накануне принятия областного бюджета со стороны нескольких городских блогеров, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Этот законопроект в Законодательную Думу мы не вносили и, соответственно, депутаты его не рассматривали. Это не наш принцип – что-то делать втихаря. Поэтому все домыслы люди, которые их высказали, могут оставить при себе.
Однако это не значит, что проблем с градостроительной деятельностью в Томске нет, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Об этих проблемах говорит не только каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии. Отсутствие открытой градостроительной политики привело к тому, что в этом году в Томске, в городе с населением в 600 тысяч человек, выдано разрешение на строительство всего четырех многоквартирных домов! Четырех! Конечно, результат сказался – цены на недвижимость растут, и томичи не имеют ни предложения нового жилья, ни возможности его купить
«Благодаря» позиции мэрии и неспешной работе Министерства культуры до сих пор не утверждены границы исторического поселения Томска. А это тоже парализует всю градостроительную деятельность города. Давайте говорить своими словами: строители из Томска почти ушли. Они строят в районах области. Вот почему закон в этой сфере просто необходим. Тот, кто этого не понимает, – не разбирается в вопросе. Но, я хочу подчеркнуть – он будет принят только после экспертного обсуждения. Приглашаю депутатов принять участие в обсуждении», – добавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Каких именно депутатов пригласил обсудить вопрос передачи градостроительных полномочий, губернатор не уточнил. Можно предположить, что не городских, потому что их он, кажется, считает просто городскими блогерами.
Депутат областной думы, глава «Карьеруправления» Екатерина Собканюк Сергея Жвачкина поддержала.
«Хотелось бы сказать два слова о наших взаимоотношениях с городской думой. Они пока никакие, — считает Екатерина Собканюк. — Хотелось бы, чтобы был конструктивный разговор по градостроительству, чтобы председатель комитета по строительству Андрей Петров работал с нашей комиссией, ее председателем, главой ТДСК Александром Шпетером. Если посмотреть динамику строительства в Томске за последние десять лет, то вы увидите, что она пошла резко вниз. И сегодня нет никаких перспектив, что строительство в Томске будет расти и будут реализовываться планы, которые ставит президент. Безусловно, аварийное жилье будет расселяться, но других предложений по земельным участкам, по инфраструктуре нет. Мы только любим критиковать строителей, говорить, что они зарабатывают. Но посмотрите, мы сегодня выполнили план по вводу жилья в Томской области, хотя в прошлом и позапрошлом году этого не произошло».
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