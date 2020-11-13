Сергей Жвачкин о кампусе на левом берегу: «Нам хотелось бы создать яркий объект»

Томский губернатор Сергей Жвачкин обсудил с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым строительство кампуса на 20 тысяч студентов на левом берегу Томи. С ним он встретился на открытии международного архитектурного фестиваля «Зодчество», который 11-13 ноября проходит в московском Гостином дворе под эгидой Союза архитекторов России.





Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что «Зодчество» — это главный архитектурный фестиваль страны, и для него он интересен и как для губернатора, и как строителя. «Мы обсудили с Николаем Ивановичем новые совместные проекты, более подробно — архитектурное решение нашего межуниверситетского кампуса, который мы начнем строить на левом берегу Томи совсем скоро. Конечно, нам хотелось бы создать яркий объект, найти самое современное решение, поэтому мы обязательно обратимся к лучшим архитекторам и проектировщикам», — цитирует губернатора пресс-служба обладминистрации.