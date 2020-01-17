Сергей Жвачкин: Миграционные правила мешают привлечению иностранных студентов в Томск

«Нормативные барьеры экспорту образования не очень способствуют, — сказал Жвачкин. — Понятно, что есть вопросы безопасности, но когда родившей в Томске иностранной студентке приходится везти ребенка на родину, чтобы дать ему гражданство, или иностранцу нельзя без регистрации съездить на горнолыжный курорт Шерегеш к нашим соседям в Кемеровскую область — это неправильно».





На сегодняшний день в Томске обучаются студенты из 93-х государств. Доля от количества иностранных студентов достигает 20 %. При этом в планах у губернатора – увеличить численность иностранных студентов почти в два раза.





«В «Большой университет» будут интегрированы шесть университетов, пять академических институтов и крупнейший в стране Национальный исследовательский медицинский центр, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Речь идет не о юридическом объединении, а об объединении возможностей. Мы пойдем по пути Оксфорда и Кембриджа, объединяющих под своими брендами десятки институтов. Одному университету сегодня не под силу решение глобальных задач, а именно такую цель ставит государство. Необходима интеграция, причем не только научно-образовательная, но и с ведущими российскими транснациональными компаниями, и они у нас в регионе есть».





Добавим, иностранные студенты неоднократно жаловались на трудности при получении российского гражданства. При этом многие из них несколько лет не могут получить разрешение на временное проживание (РВП). В 2020 году МВД России по Томской области впервые изменило порядок выдачи РВП, чтобы избежать давки.





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