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20 февраля,
2021
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Новости

Сергей Жвачкин: «Деструктивные течения и информационный терроризм требуют особого внимания»

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Губернатор Сергей Жвачкин провел первое в этом году совместное заседание областной антитеррористической комиссии(АТК) и оперативного штаба правоохранителей региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.


Глава региона, представил собравшимся нового начальника управления ФСБ России по Томской области полковника Олега Трофимова.

Олег Трофимов
Олег Трофимов
Фото: администрация Томской области

Участники заседания подвели итоги годовых мероприятий, предусмотренных комплексным планом противодействия идеологии терроризма, и обсудили задачи совместной работы в 2021 году. 


Глава региона призвал участников заседания не снижать темпы оперативной работы и осваивать новые подходы в профилактике. «Мы живем с вами в самой молодой области России и бурное развитие коммуникаций еще сильнее ощущается в нашем молодёжном, университетском Томске, что требует особого внимания угрозам деструктивных течений и информационного терроризма, развития новых каналов коммуникаций», — подчеркнул губернатор.

Сергей Жвачкин: «Деструктивные течения и информационный терроризм требуют особого внимания»
Фото: администрация Томской области

С докладом о противодействии информационному терроризму и угрозам деструктивных течений на заседании АТК выступили член комиссии, начальник департамента информационной политики Алексей Севостьянов и руководитель пресс-службы регионального управления ФСБ Евгений Амельченко.

Сергей Жвачкин: «Деструктивные течения и информационный терроризм требуют особого внимания»
Сергей Жвачкин: «Деструктивные течения и информационный терроризм требуют особого внимания»
Сергей Жвачкин: «Деструктивные течения и информационный терроризм требуют особого внимания»
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