Сергей Жвачкин: «Деструктивные течения и информационный терроризм требуют особого внимания»

Губернатор Сергей Жвачкин провел первое в этом году совместное заседание областной антитеррористической комиссии(АТК) и оперативного штаба правоохранителей региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники заседания подвели итоги годовых мероприятий, предусмотренных комплексным планом противодействия идеологии терроризма, и обсудили задачи совместной работы в 2021 году.





Глава региона призвал участников заседания не снижать темпы оперативной работы и осваивать новые подходы в профилактике. «Мы живем с вами в самой молодой области России и бурное развитие коммуникаций еще сильнее ощущается в нашем молодёжном, университетском Томске, что требует особого внимания угрозам деструктивных течений и информационного терроризма, развития новых каналов коммуникаций», — подчеркнул губернатор.