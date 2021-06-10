Сергей Жуков станет главным тренером ФК «Томь»

Жуков 5 лет выступал за «Томь» в качестве игрока, а потом работал в штабе зелено-белых при Валерии Петракове. На прошлой неделе он покинул пост главного тренера «Сатурна», который занимает 4-е место в 3-й группе ПФЛ.





Прежний главный тренер «Томи» Александр Кержаков покинул пост после того, как клуб на 18-м месте финишировал в Олимп-ФНЛ.







Сейчас «Томь» является первым претендентом на wild card в Олимп-Первенстве ФНЛ.







«Наша команда «Томь» еще имеет шансы сохранить прописку в Олимп-ФНЛ, но это зависит от окончания турнира в ПФЛ, в группе 1, который финиширует 15 июня», — сообщается на сайте клуба.

