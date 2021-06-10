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10 июня,
2021
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Сергей Жуков станет главным тренером ФК «Томь»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новым главным тренером «Томи» станет Сергей Жуков, сообщает МАТЧ-ТВ.

Сергей Жуков станет главным тренером ФК «Томь»

Жуков 5 лет выступал за «Томь» в качестве игрока, а потом работал в штабе зелено-белых при Валерии Петракове. На прошлой неделе он покинул пост главного тренера «Сатурна», который занимает 4-е место в 3-й группе ПФЛ. 


Прежний главный тренер «Томи» Александр Кержаков покинул пост после того, как клуб на 18-м месте финишировал в Олимп-ФНЛ.


Сейчас «Томь» является первым претендентом на wild card в Олимп-Первенстве ФНЛ. 


«Наша команда «Томь» еще имеет шансы сохранить прописку в Олимп-ФНЛ, но это зависит от окончания турнира в ПФЛ, в группе 1, который финиширует 15 июня», — сообщается на сайте клуба.

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