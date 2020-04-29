Сергей Жуков, Ольга Бузова и Милош Бикович присоединились к флэшмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом
Известные актёры, певцы и телеведущие присоединились к флешмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом для поддержки всех, кто продолжает работать несмотря на эпидемию. Ольга Бузова, Анна Михайловская, Милош Бикович, Алексей Чадов, Оскар Кучера, Тутта Ларсен, Сергей Жуков, артисты лейбла Black Star Натан, Олег Терновой, Клава Кока и Назима выложили в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролики с аплодисментами в знак благодарности врачам и медсестрам, водителям, курьерам, фармацевтам, продавцам, сотрудникам коммунальных служб, связистам.
Старт флешмобу дал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». Сергей Гончаров выложил видео накануне в своём Instagram-аккаунте.
«Сейчас, когда идёт настоящая война с коронавирусом, я считаю, что важно поддержать другу друга. Я хочу поддержать аплодисментами всех тех, кто трудится «в полях»: кассиров, сотрудников коммунальных служб, медработников, водителей и в их число конечно же входит более 200 тысяч сотрудников «Пятёрочки», — отметил он в своём обращении и призвал всех присоединяться к флешмобу.
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#пятёрочкасзаботойокаждом Огромное спасибо всем - врачам, волонтёрам, кассирам, фармацевтам, курьерам. Они каждый день выходят на работу и делают всё, чтобы мы, как можно скорее, вернулись к нормальной жизни. Присоединяйтесь и выкладывайте свои видео с хэштегом #пятёрочкасзаботойокаждом - поаплодируйте тем, кто сейчас трудится в полях.
Публикация от Sergei Goncharov (@sergeigoncharov)
К флешмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом стали присоединяться блогеры и знаменитости.
«Хочу сказать спасибо миллионам профессионалов, которые сейчас работают ради всех нас. Врачи, продавцы, курьеры, водители и представители других профессий – вы герои, которые трудятся даже в это непростое время», — подчеркнула в своём обращении Ольга Бузова.
Свои аплодисменты докторам, курьерам, водителям, продавцам продуктовых магазинов и многим другим посвятил Сергей Жуков, отметив в своём аккаунте: «Они каждый день рискуют своей жизнью для нас».
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Сегодня я увидел пост, который меня сильно зацепил и я тоже хочу присоединиться к важному флешмобу. ⠀ Друзья, вы прекрасно знаете, что прямо сейчас миллионы людей работают что называется «в поле». Врачи, водители, кассиры в магазинах -все эти люди прямо сейчас работают. Благодаря им мы можем оставаться дома! ⠀ В борьбе с эпидемией важны действия каждого из нас: я прошу вас держать дистанцию, дезинфицировать руки и поверхности, не трогать свое лицо. Этим простым правилам следую я, и призываю вас к тому же. ⠀ Оставляйте в комментариях эмоджи 👏 или записывайте свои видео #Пятёрочкасзаботойокаждом Все должны знать, что герои среди нас, и они ближе, чем вы думаете. Спасибо!
Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)
«Мы сегодня живём в очень непростое время, мы оказались в непростых обстоятельствах. И сегодня, как никогда, важны добрые человеческие отношения, важно заботиться друг о друге и друг друга благодарить», — отметила в своём видео Тутта Ларсен, которая также откликнулась на флешмоб.
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Каждый из нас сейчас вынужден ставить общее благо впереди личного. Мы осознанно ограничиваем себя в передвижениях, соблюдаем дистанцию, дезинфецируем все и вся. Это непривычно, возможно, неприятно, но мы взяли на себя ответственность!🙏🏻 Возможно, впервые по-настоящему живем не только для себя. . А есть еще тысячи людей, которые сейчас работают «в поле», рискуя своей жизнью: врачи, водители, кассиры в магазинах. Меня очень тронул один флэшмоб от @pyaterochka_official : люди в сети аплодируют тем👏🏻, кто честно выполняет свою работу, несмотря на свой страх, чтобы мы могли спокойно оставаться дома🏠. . Давайте и мы поблагодарим аплодисментами людей всех профессий, которые сейчас работают вне дома!❤️ Выкладывайте видео с хэштегом #Пятёрочкасзаботойокаждом и поаплодируйте тем, кто прямо сейчас находится на смене: в больнице, в супермаркете или в службе доставки.
Публикация от Tutta Larsen (@larsentut)
В соцсетях уже появилось несколько сотен видео с аплодисментами. Присоединиться к флешмобу со словами благодарности и поддержки миллионам «героев нашего времени» – волонтёрам, продавцам, курьерам - может каждый. Выкладывайте свои видео с аплодисментами в любую социальную сеть с хештегом #Пятёрочкасзаботойокаждом.
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Эти аплодисменты всем, кто помогает людям, находящимся в самоизоляции в это непростое время. Они настоящие герои!👏🏽🙏🏽 Присоединяйтесь и вы 🙌🏽Выкладывайте видео с аплодисментами 👏🏽 в знак благодарности и хештэгом #Пятёрочкасзаботойокаждом ❣️
Публикация от НАZИМА | BLACK STAR (@13nazima)
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Эти аплодисменты я посвящаю всем службам, которые продолжают работать в условиях пандемии🙏🏻👏🏼 ❤️ Давайте не забывать, что мы помогаем им, просто строго соблюдая правила самоизоляции и гигиены☝🏻 Присоединяйтесь и вы: выкладывайте видео со словами благодарности и аплодисментами, с хештегом #пятёрочкасзаботойокаждом
Публикация от Elvira T (@elvira_t_music)
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Врачи - наши герои!! Я очень растрогалась, увидев это видео ❤️ Какое счастье, что мои песни вас поддерживают и не дают упасть духом 🙏🏻 Аплодирую вам и участвую во флешмобе #Пятёрочкасзаботойокаждом ! Давайте вместе благодарить наших трудяг-врачей, ведь на их плечах наши жизни!!! 🩺
Публикация от КЛАВА КОКА | BLACK STAR (@klavacoca)
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Друзья, привет! Увидел ролики в ленте, мне понравилась идея флешмоба #Пятёрочкасзаботойокаждом, захотелось принять в нем участие. Пока мы сидим дома, миллионы людей разных профессий продолжают работать каждый день: врачи, водители, курьеры, сотрудники магазинов... Хочется поддержать их аплодисментами. Они заслужили! Чтобы эта ситуация быстрее закончилась, нужно придерживаться правил. Важно оставаться дома. Соблюдать дистанцию в общественных местах и транспорте, носить маску там, где много людей, и как можно чаще мыть руки. Присоединяйтесь к этому флешмобу солидарности. Выкладывайте свои видеопосты с аплодисментами и хештегом #Пятёрочкасзаботойокаждом. Вместе мы справимся со всем, что происходит сейчас! @pyaterochka_official Podrška za zdravstvene radnike ali i za sve one koji rade u ovakvim uslovima, za sve one koji rizikuju svoje živote kako bi se život u toku ove krize nastavio.
Публикация от Miloš Biković (@bikovic)
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