Сергей Жуков, Ольга Бузова и Милош Бикович присоединились к флэшмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом

Новости

Известные актёры, певцы и телеведущие присоединились к флешмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом для поддержки всех, кто продолжает работать несмотря на эпидемию. Ольга Бузова, Анна Михайловская, Милош Бикович, Алексей Чадов, Оскар Кучера, Тутта Ларсен, Сергей Жуков, артисты лейбла Black Star Натан, Олег Терновой, Клава Кока и Назима выложили в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролики с аплодисментами в знак благодарности врачам и медсестрам, водителям, курьерам, фармацевтам, продавцам, сотрудникам коммунальных служб, связистам.

Старт флешмобу дал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». Сергей Гончаров выложил видео накануне в своём Instagram-аккаунте.



«Сейчас, когда идёт настоящая война с коронавирусом, я считаю, что важно поддержать другу друга. Я хочу поддержать аплодисментами всех тех, кто трудится «в полях»: кассиров, сотрудников коммунальных служб, медработников, водителей и в их число конечно же входит более 200 тысяч сотрудников «Пятёрочки», — отметил он в своём обращении и призвал всех присоединяться к флешмобу.

К флешмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом стали присоединяться блогеры и знаменитости.

«Хочу сказать спасибо миллионам профессионалов, которые сейчас работают ради всех нас. Врачи, продавцы, курьеры, водители и представители других профессий – вы герои, которые трудятся даже в это непростое время», — подчеркнула в своём обращении Ольга Бузова.

Свои аплодисменты докторам, курьерам, водителям, продавцам продуктовых магазинов и многим другим посвятил Сергей Жуков, отметив в своём аккаунте: «Они каждый день рискуют своей жизнью для нас».

«Мы сегодня живём в очень непростое время, мы оказались в непростых обстоятельствах. И сегодня, как никогда, важны добрые человеческие отношения, важно заботиться друг о друге и друг друга благодарить», — отметила в своём видео Тутта Ларсен, которая также откликнулась на флешмоб.

В соцсетях уже появилось несколько сотен видео с аплодисментами. Присоединиться к флешмобу со словами благодарности и поддержки миллионам «героев нашего времени» – волонтёрам, продавцам, курьерам - может каждый. Выкладывайте свои видео с аплодисментами в любую социальную сеть с хештегом #Пятёрочкасзаботойокаждом.