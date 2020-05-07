Сергей Меняйло призвал сибирских губернаторов подготовить дополнительные койки и дооснастить больницы

Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло призвал глав регионов округа направить дополнительные усилия на тестирование коронавирусной инфекции и подготовку дополнительного коечного фонда.





«Мы должны работать на опережение, направить дополнительные усилия на увеличение количества исследований по выявлению коронавирусной инфекции, что позволит в динамике отслеживать, как меняется ситуация», — обратился полномочный представитель к главам сибирских регионов.





«Учитывая рост числа зараженных, крайне важно продолжить работу по перестройке систем здравоохранения регионов Сибири», — подчеркнул полпред.





К настоящему моменту во всех субъектах РФ округа в соответствии с поручением главы государства подготовлен общий коечный фонд — всего развернуто более 11,4 тысячи коек.





«Однако в ряде территорий койки нужно дооснастить оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, кроме того, уже сейчас следует начать подготовку дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией», — отмечается в сообщении.