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07 мая,
2020
Новости

Сергей Меняйло призвал сибирских губернаторов подготовить дополнительные койки и дооснастить больницы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло призвал глав регионов округа направить дополнительные усилия на тестирование коронавирусной инфекции и подготовку дополнительного коечного фонда.


«Мы должны работать на опережение, направить дополнительные усилия на увеличение количества исследований по выявлению коронавирусной инфекции, что позволит в динамике отслеживать, как меняется ситуация», — обратился полномочный представитель к главам сибирских регионов.


«Учитывая рост числа зараженных, крайне важно продолжить работу по перестройке систем здравоохранения регионов Сибири», — подчеркнул полпред.


К настоящему моменту во всех субъектах РФ округа в соответствии с поручением главы государства подготовлен общий коечный фонд — всего развернуто более 11,4 тысячи коек.


«Однако в ряде территорий койки нужно дооснастить оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, кроме того, уже сейчас следует начать подготовку дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией», — отмечается в сообщении.

Общее число зараженных в регионах Сибири выросло до 4051. Известно о 51 смерти. В Красноярском крае зарегистрировано 910 заболевших, в Новосибирской области — 809 человек. Лидером по количеству заболевших на 100 тысяч остается Хакасия. 


В Томской области 160 человек заболели коронавирусом. Два человека умерли. 

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