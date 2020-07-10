Сергей Дмитриев стал новым начальником департамента здравоохранения Томской области

«Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему».

Накануне Сергей Жвачкин уволил начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова. Причиной увольнения послужил скандал, связанный с лежащими трупами на полу в морге.





Ранее в СМИ опубликовали фотографии из морга на улице Нахимова, 3 при горбольнице № 3, который входит в областное учреждение «Патологоанатомическое бюро». На фото было видно, что помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов с человеческими телами. На одной из фотографий видна бирка COVID, а на другой, что работники морга находятся в помещении без специальных средств защиты.





В региональном штабе назвали опубликованные фото фейком и сказали, что в черных мешках находится ветошь и мусор. Спустя несколько дней специальная комиссия провела проверку и губернатор уволил начальника облздрва Александра Холопова​за «фейковые» фотографии из морга.







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