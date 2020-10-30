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30 октября,
2020
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Сергей Аушев больше не работает в департаменте по дорожной деятельности и благоустройству мэрии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сергей Аушев больше не работает в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска. Об этом ТВ2 сообщили в приемной департамента. При этом никаких официальных сообщений о причинах увольнения начальника департамента от мэрии нигде нет. С сайта администрации Томска просто удалена вся информация о нем, и значится, что обязанности главы департамента исполняет Владислав Усов.

Сергей Аушев
Сергей Аушев

Сергей Аушев сменил на посту Владимира Хана 16 ноября 2016 года и четыре года руководил департаментом дорожной деятельности и благоустройства. Полгода назад из мэрии уволилась его заместитель Наталья Цветкова. На нее по материалам УФСБ было возбуждено уголовное дело за снос трех лип на проспекте Ленина. В настоящее время уголовное дело на Наталью Цветкову закрыто и она возглавила в Новосибирске муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз». 

Чем займется Сергей Аушев, пока неизвестно, комментировать свой уход он отказался.


UPD: Позже ТВ2 в мэрии сообщили, что Сергей Аушев уволился по собственному желанию.

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