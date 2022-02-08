Сергей Жвачкин: Прошу учесть, что Томская область второй регион Сибири по добыче углеводородов и третий – по освоению лесов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в правительственном онлайн-совещании о развитии Сибирского федерального округа, которое провела заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
На совещании сибирские регионы были разделены на четыре кластера, в зависимости от специфики региональной экономики. Томская область ожидаемо вошла в научно-образовательный кластер.
Губернатор Сергей Жвачкин отметил на совещании, что Томская область по решению президента стала одним из пилотных регионов по реализации Стратегии научно-технологического развития России.
«В рамках стратегии мы решаем две основных задачи – развитие нового инженерного образования в стране и создание новых отраслей. Именно томичи обеспечили в свое время создание и развитие нефтегазового комплекса Сибири, атомной промышленности страны. А сейчас мы создаем водородную энергетику, ядерную энергетику завтрашнего дня и ядерную медицину», – подчеркнул на правительственном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Под ядерной энергетикой завтрашнего дня, по всей видимости, губернатор имел ввиду строительство на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв». Именно под этот проект в настоящее время ввозится отработанное ядерное топливо из Франции. В свою очередь, представитель Гринпис в России Владимир Чупров во время обсуждения ввоза ОЯТ из Франции в Северск, сомневался, что плутониевый реактор в рамках проекта «Прорыв» в принципе будет когда-либо достроен. «Этот реактор экспериментальный. И там в настоящий момент только фундамент делается. И я не уверен, что этот проект состоится. Там остались технические вопросы, которые до сих пор не решены. И если этот проект не состоится, то тогда куда девать эти 700 тысяч тонн урана (накопленные ОЯТ - прим. ред.)? И в тот самый момент, когда Росатом решит, что проект не получился, а такое бывает, в тот самый момент эти 700 тысяч тонн превратятся в отходы. Главное отличие отходов от неотходов – это то, что для них нет применения в будущем. Плюс полномасштабная реализация программы реакторов на плутониевом топливе уходит за горизонт 2050 года. Поэтому я считаю, что это вопрос этический. Зачем еще ввозить? Побойтесь Бога», — говорил Владимир Чупров во время интервью на ТВ2.
Глава региона рассказал Виктории Абрамченко и об интеграции вузовской и академической науки в проекте «Большой университет Томска» и о предстоящем строительстве межуниверситетского студенческого кампуса мирового уровня.
Поддерживаю правительство в решении о кластерном развитии территорий. Но хочу обратить внимание, что Томская область не только один из центров науки и образования, но и второй регион Сибири по объемам добычи углеводородов и третий – по освоению лесов. Прошу правительство учитывать эту специфику», – обратился губернатор Томской области Сергей Жвачкин к вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве СФО.
При этом добыча нефти в Томской области в 2020 году сократилась на 22,2% или на 1,8 млн т из-за сделки ОПЕК+ и в 2021 году после регулировки условий добычи по сделке нефтяные компании планировали выйти на уровень 2019 года - до 9 млн тонн. Итоговых данных по добыче нефти в 2021 году пока нет. Также происходит уменьшение добычи природного газа и конденсата. Это в большей части обусловлено снижением пластового давления из-за естественного истощения запасов крупных месторождений. Данных по добыче газа в 2021 году тоже пока нет.
Согласно данным Россельхознадзора, в 2021 году в российские регионы, по предварительным данным, из Томской области было сертифицировано 18,152 тыс. м³ древесины. Губернатор же отмечал, что «в самый хороший год заготовили 7,5 млн тонн леса».