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Сергей Жвачкин наградил двоих спасателей за тушение пожара в «Ленте» на Пушкина

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил награды сотрудникам МЧС Дмитрию Солдаткину и Роману Луговому. Они начали тушить загоревшуюся пиротехнику в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина, случайно оказавшись на месте событий.

«В субботу в Томске произошло второе за неделю ЧП в торговом центре «Лента». Как и во вторник, вновь обошлось без жертв, и на этот раз — с минимальными потерями. И все благодаря двум сотрудникам третьей пожарно-спасательной части, которые оказались в этот момент в торговом зале, и, не раздумывая, начали тушить пожар в отделе пиротехники. Это прапорщик Дмитрий Александрович Солдаткин и старший сержант Роман Сергеевич Луговой», — сказал губернатор.

Награждение состоялось во время заседания Общественной палаты Томской области. На нем Сергей Жвачкин поблагодарил спасателей за службу даже в нерабочее время, вручив им благодарности и именные часы.

Напомним, пожар в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина произошел в субботу, 25 декабря, из здания эвакуировались около 650 человек, никто не пострадал. Возгорание началось в отделе пиротехники, пресс-служба «Ленты» сообщила о поджоге, совершенном одним из посетителей. Огонь потушили спустя 12 минут, обгорели товары на площади в 2 квадратных метра.

Вечером того же дня полиция объявила о задержании подозреваемого, им оказался 27-летний местный житель. Во время допроса он рассказал, что облил пиротехнику в гипермаркете растворителем и поджег газовой горелкой. Ранее таким же образом другой томич поджег «Ленту» на площади Южной — телеграм-канал SHOT сообщал, что задержанный подражал именно ему.

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