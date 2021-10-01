Сережу, у которого умерла мама, усыновила семья из Санкт-Петербурга

Случилось долгожданное чудо и редакция ТВ2 очень рада, что немножко причастна к нему. Сережу, у которого умерла мама и который оказался в детском доме, усыновила семья из Санкт-Петербурга. Историю о Сереже, который любит корабли и знает всю историю «Титаника» в подробностях, на сайте ТВ2 рассказала Светлана Сырова. Она, собственно, и сообщила нам радостную новость.
«Сережа покинул стены Асиновского центра помощи детям. Завтра утром он со своей новой мамой и сестрой улетает в Санкт-Петербург – город, где много кораблей, которые так любит паренек. Статью о Сереже мы публиковали трижды. Сначала в газете «Общественное самоуправление» и в социальных сетях. Последний материал опубликовали на сайте ТВ-2. И чудо произошло! Рассказ о Сереже прочла питерская семья и решила помочь мальчику-сироте. Напомним, что Сережа оказался в детском учреждении после смерти мамы. Родственники по разным причинам не стали опекунами. Мальчик прожил в детском центре полтора года», — пишет Светлана Сырова.