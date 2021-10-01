Сережу, у которого умерла мама, усыновила семья из Санкт-Петербурга

Случилось долгожданное чудо и редакция ТВ2 очень рада, что немножко причастна к нему. Сережу, у которого умерла мама и который оказался в детском доме, усыновила семья из Санкт-Петербурга. Историю о Сереже, который любит корабли и знает всю историю «Титаника» в подробностях, на сайте ТВ2 рассказала Светлана Сырова. Она, собственно, и сообщила нам радостную новость.

«Сережа покинул стены Асиновского центра помощи детям. Завтра утром он со своей новой мамой и сестрой улетает в Санкт-Петербург – город, где много кораблей, которые так любит паренек. Статью о Сереже мы публиковали трижды. Сначала в газете «Общественное самоуправление» и в социальных сетях. Последний материал опубликовали на сайте ТВ-2. И чудо произошло! Рассказ о Сереже прочла питерская семья и решила помочь мальчику-сироте. Напомним, что Сережа оказался в детском учреждении после смерти мамы. Родственники по разным причинам не стали опекунами. Мальчик прожил в детском центре полтора года», — пишет Светлана Сырова.

По словам детского психолога, Сережа дождаться не мог окончания уроков. Он был по-настоящему счастлив. Говорил, что увидит крейсер «Аврора», перечислял питерские достопримечательности. У ребенка хорошая память, несмотря на коррекционную форму обучения.

Светлана Сырова рассказала, что два дня мама Сережи и ее дочь провели в разговорах с мальчиком. «Они много играли вместе. Потом сходили в школу, поговорили с учителями, все узнавали и думали, как выстроить помощь ребенку с болью утраты. Семья основательно подошла к решению и точно оценила свой ресурс», - сообщила Светлана Сырова.

Мама Сережи не захотела сейчас публиковать совместные фотографии в интернете, но мы очень надеемся, что еще расскажем вам о судьбе этого мальчика. И верим, что в новой истории о Сереже будут фото и на фоне крейсера «Аврора», и в кругу семьи, и просто счастливые моменты из жизни.