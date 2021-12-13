Шерегеш со скидкой: планируем выходные и экономим

Вы уже решили, где проведете новогодние каникулы? Если поедание оливье перед телевизором в течение недели — не ваш случай, стоит рассмотреть вариант активного отдыха. Например, на горнолыжном курорте Шерегеш. Тем более, что абоненты Tele2 смогут сэкономить на приобретении ски-пассов до 20%.

Для справки: Шерегеш — горнолыжный курорт в Кемеровской области, расположенный в 5 км от одноименного поселка. Построен в 1981 году для проведения Спартакиады народов РСФСР. С начала нулевых количество туристов, посещающих Шерегеш, выросло с 30 тысяч до 1 млн в год. Шерегеш популярен у лыжников из-за большого количества снега, выпадающего естественным путем. Местный «пухляк» — мягкий, сухой снег, который называют «белым золотом Шерегеша» — подходит для катания в любую погоду. Снежный покров держится здесь большую часть года, так что горнолыжный сезон открывается в ноябре, а заканчивается в мае.

С 13 декабря томичи, решившие провести зимний досуг, катаясь с ветерком по склонам Шерегеша, смогут получиться скидку 20% на двух- или трехдневные ски-пассы в горнолыжном комплексе «Сектор Е». Такую акцию запускает для своих клиентов мобильный оператор Tele2.

Воспользоваться бонусом будет несложно. Для этого нужно:

— Зайти в программу лояльности «Больше» на сайте мобильного оператора (вкладка «Скидки и кэшбэк») или через приложение «Мой Tele2» (значок подарка в правом нижнем углу);

— Затем в разделе «В вашем регионе» выбрать интересующую акцию и нажать на кнопку «Активировать»;

— Получить на телефон SMS с промокодом;

— Показать промокод на кассе горнолыжного комплекса «Сектор Е» в Шерегеше;

— Порадоваться классной скидке.