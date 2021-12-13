Шерегеш со скидкой: планируем выходные и экономим

Вы уже решили, где проведете новогодние каникулы? Если поедание оливье перед телевизором в течение недели — не ваш случай, стоит рассмотреть вариант активного отдыха. Например, на горнолыжном курорте Шерегеш. Тем более, что абоненты Tele2 смогут сэкономить на приобретении ски-пассов до 20%.
Для справки: Шерегеш — горнолыжный курорт в Кемеровской области, расположенный в 5 км от одноименного поселка. Построен в 1981 году для проведения Спартакиады народов РСФСР. С начала нулевых количество туристов, посещающих Шерегеш, выросло с 30 тысяч до 1 млн в год. Шерегеш популярен у лыжников из-за большого количества снега, выпадающего естественным путем. Местный «пухляк» — мягкий, сухой снег, который называют «белым золотом Шерегеша» — подходит для катания в любую погоду. Снежный покров держится здесь большую часть года, так что горнолыжный сезон открывается в ноябре, а заканчивается в мае.
С 13 декабря томичи, решившие провести зимний досуг, катаясь с ветерком по склонам Шерегеша, смогут получиться скидку 20% на двух- или трехдневные ски-пассы в горнолыжном комплексе «Сектор Е». Такую акцию запускает для своих клиентов мобильный оператор Tele2.
Воспользоваться бонусом будет несложно. Для этого нужно:
— Зайти в программу лояльности «Больше» на сайте мобильного оператора (вкладка «Скидки и кэшбэк») или через приложение «Мой Tele2» (значок подарка в правом нижнем углу);
— Затем в разделе «В вашем регионе» выбрать интересующую акцию и нажать на кнопку «Активировать»;
— Получить на телефон SMS с промокодом;
— Показать промокод на кассе горнолыжного комплекса «Сектор Е» в Шерегеше;
— Порадоваться классной скидке.
Для справки: «Сектор Е» — современный горнолыжный комплекс, расположенный на южном склоне горы Зеленая. Имеет длинные и пологие трассы. Перепад высот — 680 метров. Длина одной из самых протяженных трасс в Шерегеше — 4 км. На курорте есть учебный и детский склоны с траволатором, детский горнолыжный клуб, экстремальный сноупарк, доступны консультации и тренинги от профессиональных инструкторов, прокат и сервис спортивного снаряжения. Кроме того, гости «Сектора Е» могут воспользоваться услугами гастрономического комплекса «Монтана», уличной фуд-зоны, покататься на хаски, снегоходах и сноубайках, организовать досуг детей на детской площадке, полетать на воздушном шаре и полюбоваться прекрасным видом на закат.
По статистике Tele2, в 2020 году количество абонентов компании, побывавших в Шерегеше, выросло на треть по сравнению с 2019-м годом. Покататься на лыжах рядом с Таштаголом пожелали люди из 61 региона России. Мужчин при этом было чуть больше, чем женщин — 53%. Среднестатистический клиент оператора проводил на склонах Шерегеша шесть дней. За это время он успевал посмотреть два фильма в HD-качестве, использовать 5 Гб интернет-трафика и потратить около двух часов на телефонные разговоры. Ну, и конечно, пополнял свои соцсети интересным контентом. Мобильный интернет оператора в Шерегеше «летает» — благодаря базовой станции, установленной на горе Зеленая.
Для справки: Гора Зеленая — одна из четырех вершин, образующих зону катания в Шерегеше. Имеет другое название — Кариштал, что на языке шорцев означает «край хребта». На Зеленой находится большое количество горнолыжных трасс. Клиентам Tele2 здесь доступна и качественная «голосовая связь, и быстрый 4G-интернет. Так что постить фотографии и видео с поездки можно в реальном времени и без каких-либо проблем. Благодаря специальным антеннам устойчивая связь есть и на соседних вершинах — Курган и Мустаг. Оборудование базовой станции способно выдерживать морозы до -40ºC. Однако такой погодный экстрим в горах Шерегеша — редкость, так как в основном холодный воздух остается внизу, в поселке.
Так что, если планируете активность на свежем воздухе на просторах Сибири, — возьмите Шерегеш на заметку. Тем более, что воспользоваться скидочными ски-пассами в «Секторе Е» можно будет не только на зимних, но и на весенних каникулах. Предложение для клиентов мобильного оператора Tele2 действует до 15 апреля 2022 года.
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