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19 сентября,
2020
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«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
5 часов назад

В Томске во дворе многоквартирного дома на улице Усова, 21/5 прорвало трубу, сообщила ТВ2 жительница Наталья Кузнецова. Двор дома перерыли с начала лета, по словам местных жителей, трубу так и не смогли отремонтировать.

«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО

— Ремонтируют трубу в нашем доме с прошлого года, — говорит местная жительница Наталья Кузнецова. —  В этом году бригада «Томскводоканала» приезжала к нам 22 раза. С начала этого лета они пытались установить трубу, но вода продолжает бежать в канализацию. Холодная вода из трубы просто уходит в землю. Вся территория возле дома изрыта, везде грязь. К тому же они установили возле подъезда колодец и засыпали это место камнями, он никак не огорожен. Сердце разрывается от бездействия властей. 

«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО
«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО
«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО

При этом, квитанции за воду Наталья Кузнецова оплачивает каждый месяц и опасается, что тариф на воду с каждым годом поднимается, а вода просто уходит в землю. 

«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО
«Сердце разрывается от бездействия властей»: в Томске затопило двор на улице Усова. ФОТО

В пресс-службе «Томскводоканала» отметили, что во дворе жилого дома на Усова 21/5 было несколько порывов на трубах в разное время. 


—Сотрудники «Томскводоканала» выезжали на этот адрес несколько раз. Действительно на улице Усова 21/5 большой процент износа коммуникаций. Мы оперативно заменили этот изношенный участок трубы. Бетонная труба, которая лежит во дворе дома, никакого отношения к нашей компании не имеет. Колодец во дворе установили по всем нормам, его засыпали щебнем, — рассказали ТВ2 в пресс-службе организации. 


Закончить работы «Томскводоканал» во дворе жилого дома на Усова планирует 22 сентября, благоустройство двора обещают выполнить до конца месяца. 



Рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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