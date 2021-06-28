Заммэра Томска рассказал, как именно оборудуют канализацию в строящемся детском саду в микрорайоне Наука

В Томске продолжается строительство детского сада в микрорайоне Наука на 145 мест. Построить сад должны к ноябрю 2021 года.

Ранее жители Томска отмечали, что не понимают, как именно будет осуществляться водоотведение в строящемся детском саду в микрорайоне Наука, так как центральных сетей канализации там нет.

«К сожалению, проложить централизованную канализацию здесь не получается. Ближайшая точка подключения к централизованной канализации — это территория Особой экономической зоны. Но там нам дали отрицательное заключение по подключению. Поэтому было принято решение пока обойтись таким способом. В последующем, если будут у нас ресурсы, то мы рассмотрим проект центральной канализации», — признал проблему заммэра Томска по строительству Александр Макаров.

В качестве выхода строители предложили оборудовать детский сад специальным септиком. По словам директора «Спецстроя ТДСК» Александра Козлова, такая технология применялась и раньше.

«В 2015 году мы строили такой же детский сад в селе Каргасок. Там точно так же нет сетей канализования. Эксплуатируются такие же септики, насколько мы знаем, проблем при эксплуатации нет», — прокомментировал он журналистам.

Как уточнил заммэра Александр Макаров, септик — это емкость объемом порядка 100 кубических метров.

«100 кубов — это достаточно много. Но емкость не предусматривает подведения систем от частных домов. Все рассчитано на детей. Вывозиться отходы будут подрядчиком, по мере наполнения. Это примерно раз в месяц», — добавил он.