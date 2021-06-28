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Главная Новости Заммэра Томска рассказал, как именно оборудуют канализацию в строящемся детском саду в микрорайоне Наука
Новости

Заммэра Томска рассказал, как именно оборудуют канализацию в строящемся детском саду в микрорайоне Наука

ТВ2
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13 часов назад

В Томске продолжается строительство детского сада в микрорайоне Наука на 145 мест. Построить сад должны к ноябрю 2021 года. 

Ранее жители Томска отмечали, что не понимают, как именно будет осуществляться водоотведение в строящемся детском саду в микрорайоне Наука, так как центральных сетей канализации там нет. 

«К сожалению, проложить централизованную канализацию здесь не получается. Ближайшая точка подключения к централизованной канализации — это территория Особой экономической зоны. Но там нам дали отрицательное заключение по подключению. Поэтому было принято решение пока обойтись таким способом. В последующем, если будут у нас ресурсы, то мы рассмотрим проект центральной канализации», — признал проблему заммэра Томска по строительству Александр Макаров.

В качестве выхода строители предложили оборудовать детский сад специальным септиком. По словам директора «Спецстроя ТДСК» Александра Козлова, такая технология применялась и раньше.

«В 2015 году мы строили такой же детский сад в селе Каргасок. Там точно так же нет сетей канализования. Эксплуатируются такие же септики, насколько мы знаем, проблем при эксплуатации нет», — прокомментировал он журналистам.

Как уточнил заммэра Александр Макаров, септик — это емкость объемом порядка 100 кубических метров.

«100 кубов — это достаточно много. Но емкость не предусматривает подведения систем от частных домов. Все рассчитано на детей. Вывозиться отходы будут подрядчиком, по мере наполнения. Это примерно раз в месяц», — добавил он.

Пожаловались жители и на состояние дороги, которая сейчас ведет к детскому саду. По словам заммэра, в августе эту дорогу отсыпят гранулятом — асфальтобетонным сколом. 

«Будем следить за этим местом. В последующем будем прокладывать асфальт», — добавил Макаров.

Напомним, в 2021 году в Томске по нацпроекту возводится восемь детских садов — на Высоцкого, 16, Иркутском тракте, 175/3, на улицах Ивановского, 18 (два корпуса), Архитектора Василия Болдырева, 13, Демьяна Бедного, 4а, Ивана Черных и улице Академика Сахарова, 46 микрорайона Наука.

 

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